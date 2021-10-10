المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل أوغندا

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي في بطولبة الكونفيدرالية الافريقية.

ويلتقي المصري مع سلكات الموارد الأوغندي 16 أكتوبر الجاري، على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكان الجهاز الفني للمصري، بقيادة معين الشعباني، قرر منح لاعبيه راحة سلبية، أمس السبت، لمدة 24 ساعة، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية، كان أخرها أمام سموحة، وفاز خلالها الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي مرانه الأخير في بورسعيد غدًا الإثنين، وذلك قبل السفلر إلى أوغندا يوم الثلاثاء المقبل.