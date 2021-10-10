أخبار عاجلة

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" -
محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال -
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة -
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية -
تعيين 1440 شاباً بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية -
القوى العاملة: 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه -
الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة -
شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير» -
«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل أوغندا

Print
المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل أوغندا المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل أوغندا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي في بطولبة الكونفيدرالية الافريقية.

ويلتقي المصري مع سلكات الموارد الأوغندي 16 أكتوبر الجاري، على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكان الجهاز الفني للمصري، بقيادة معين الشعباني، قرر منح لاعبيه راحة سلبية، أمس السبت، لمدة 24 ساعة، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية، كان أخرها أمام سموحة، وفاز خلالها الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي مرانه الأخير في بورسعيد غدًا الإثنين، وذلك قبل السفلر إلى أوغندا يوم الثلاثاء المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي

العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي

ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر

ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر