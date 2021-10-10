أخبار عاجلة

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" -
محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال -
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة -
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية -
تعيين 1440 شاباً بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية -
القوى العاملة: 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه -
الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة -
شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير» -
«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير: إصلاح ملف الإعلام أهم أولويات تونس لحماية المجتمع من فتن الإخوان

Print
خبير: إصلاح ملف الإعلام أهم أولويات تونس لحماية المجتمع من فتن الإخوان خبير: إصلاح ملف الإعلام أهم أولويات تونس لحماية المجتمع من فتن الإخوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافيا البشرية، إن قرار السلطات التونسية بإغلاق قناة الإخوان، التي يطلق عليها «الزيتونة»، جاء في الوقت المناسب، لمنع الجماعة من استخدام منابرها الإعلامية في إشعال الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

وأشار الدياسطي، إلى أن قرار إغلاق هذا البوق الإعلامي للجماعة حظي بتأييد اجتماعي واسع، حيث أعربت نحو عشرين منظمة تونسية، عن ارتياحها لتطبيق القانون على تلك القناة المثيرة للفتنة.

الدياسطي أضاف: «تطبيق القانون على القناة تأخر لسنوات، كانت فيها تحت حماية حركة النهضة، التي سيطرت على الحياة السياسية في تونس، وسمحت للقناة بالعمل دون تراخيص، وذلك حماية للقيادي الإخواني مؤسس تلك القناة أسامة بن سالم».

ودعا الدياسطي إلى استغلال الفترة الحالية، في إجراء إصلاحات ضرورية لملف الإعلام في تونس، حتى لا تبقى وسائل إعلامية خاضعة لسيطرة أية قوة تملك المال.
وأشار إلى تضامنه مع مطالب المنظمات المدنية، بتجنب الوقوع في فتنة ترويج الشائعات والأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يقضية إيجاد آليات للحد من هذه السلوكيات الكفيلة بهدم المجتمعات.

وشدد الدياسطي، بحسب مداد نيوز على أن جماعة الإخوان، باتت تتلاعب بالإعلام، وتعمل على استغلاله في تحقيق أهدافها الخبيثة، المثيرة للفتنة والتشرذم، دفعا نحو إحداث تفكك اجتماعي يصب في صالح أهدافها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي

العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي

ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر

ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر