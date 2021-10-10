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ينتظر عشاق الكرة العربية ديربي جديد عندما يلعب منتخب مصر ضد ليبيا في إطار مباريا الجولة الرابعة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020.

وكان الفراعنة قد تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب الجيش ببرج العرب، بهدف دون رد من تصويبه صاروخية للصاعد عمر مرموش، في التجربة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد كارلوس كيروش.

من المقرر أن يكون غدًا الأثنين هو موعد مباراة مصر وليبيا المقبلة، وذلك بعد يومين من لقاء الذهاب، وتنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وطرابلس، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر لمباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة

ويمكن لعشاق منتخب مصر وليبيا مشاهدة المباراة المنتظرة عبر شاشة أون تايم سبورت وكذلك قناة ssc السعودية، ويوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث اللثاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.