أخبار عاجلة

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" -
محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال -
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة -
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية -
تعيين 1440 شاباً بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية -
القوى العاملة: 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه -
الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة -
شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير» -
«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة ضد ليبيا في تصفيات 2022 بعد تعديل «كاف» الأخير

Print
موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد تعديل «كاف» الأخير موعد مباراة ضد ليبيا في تصفيات 2022 بعد تعديل «كاف» الأخير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظر عشاق الكرة العربية ديربي جديد عندما يلعب منتخب ضد ليبيا في إطار مباريا الجولة الرابعة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2020.

وكان الفراعنة قد تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب الجيش ببرج العرب، بهدف دون رد من تصويبه صاروخية للصاعد عمر مرموش، في التجربة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد كارلوس كيروش.

من المقرر أن يكون غدًا الأثنين هو موعد مباراة مصر وليبيا المقبلة، وذلك بعد يومين من لقاء الذهاب، وتنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وطرابلس، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية .

بث مباشر لمباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة

ويمكن لعشاق منتخب مصر وليبيا مشاهدة المباراة المنتظرة عبر شاشة أون تايم سبورت وكذلك قناة ssc السعودية، ويوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث اللثاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة