محافظ جنوب سيناء يكرم مشايخ البدو في ذكرى انتصارات أكتوبر

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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشايخ البدو، في الذكري الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيد خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأحد بقاعة مركز تمكين المرأة بطور سيناء.

قال المحافظ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تنمية سيناء وما يحدث على أرض سيناء طفرة في شتي المجالات، دليل على اهتمام القيادة السياسية بتنمية كل الوديان والتجمعات البدوية الموجودة على أرض سيناء. وأضاف أن المشروعات التي تجري على المحافظة من إنفاق وطرق وكباري وبنية أساسية ومجمعات تنموية دليل على أن ما تشهده سيناء لم يسبق له مثيل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعقلاء جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير المساعد، والمهندس هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأعلن المحافظ إنشاء ١٧٥٠ جديدة في مدينة طور سيناء، سوف يتم توزيعها طبقا للشروط والضوابط الجديدة التي ستعلن عنها المحافظة، موضحا أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ تتابع هذا الملف بصفة دورية وجرى الاتفاق مع وزارة الإسكان على إنشاء الوحدات الجديدة، مؤكدا أن كل مواطن قام بدفع مبلغ ٢٠ ألف حنيه، سوف يحصل على وحدة سكنية. وقال إن هناك ١٠٣٥ وحدة في مدينتي أبورديس وأبوزنيمة ومطروحة وفقا لشروط وضوابط وزارة الإسكان وناشد المحافظ بضرورة التقدم على هذه الوحدات لأنها تباع بالسعر القديم.



وتابع المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تطوير الرويسات بعد أن قام بزيارة مفاجئة للمنطقة أثناء تواجده في شرم الشيخ وقرر إنشاء تجمع تنموي في الرويسات لخدمة أهالي المنطقة وتطويرها، وجرى عقد عدة اجتماعات مع النائبة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاتفاق على المخطط النهائي لبدء أعمال التطوير خلال هذا العام، وسوف يتم تطوير طريق الطور من كمين الوادي وحتى كمين الساحل.و الطرح الإلكتروني الأول لعدد من التجمعات التنموية السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك،.وتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات الطرح الإلكتروني لـ عدد 7 تجمعات تنموية سكنية وزراعية، لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وفقا لكراسة الشروط المُعدة من المحافظة في هذا الشأن، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار، كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ إجراءات القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر هذا الموقع الإلكتروني.وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 5 نوفمبر 2021، كما يتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو مواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بسيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء؛ بتعظيم المردود الاقتصادي والزراعي، وتوفير فرص عمل لمواجهة الزيادة السكانية من جهة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من جهة أخرى. وعدد التجمعات بجنوب سيناء 7 تجمعات تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الفرصة تتضمن مساحة 5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، ومنزل بمساحة 200م2 بنظام التمليك.



وناشد المحافظ الأهالي بسرعة التقدم والتسجيل وتقديم المستندات للحصول على فرصة بتلك التجمعات بعد إجراء القرعة الكترونياً. قام المحافظ في نهاية اللقاء بتسليم شهادات تقديرية لمشايخ القبائل تكريما لهم.