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المشدد 10 سنوات لعاطل تعدى على طفل في طوخ

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المشدد 10 سنوات لعاطل تعدى على طفل في طوخ المشدد 10 سنوات لعاطل تعدى على طفل في طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل على طفل تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ.


وتضمن أمر الإحالة أن المتهم «م ع م» عاطل، تعدى على الطفل «أ ف أ» بالقوة وتحت تهديد السلاح «مطواة قرن غزال» بأن أشهر السلاح في وجه المجني عليه وهدده بالطعن حال عدم الانصياع له. أضاف أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما وأحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص مطواة قرن غزال.

المصرى اليوم

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