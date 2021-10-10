مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادثي سير بسوهاج

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادثي سير منفصلين بدائرة مركزي جهينة وأخميم بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بدائرة مركز جهينة، انقلبت سيارة ملاكي قيادة ياسر. ر. ع (43 عاما) ويقيم بالجيزة أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، قادماً من الجيزة باتجاه موطنه الأصلى بمركز فرشوط بقنا، نتيجة إختلال عجلة القيادة في يده، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من: محمد. ي. ر (15 عاما- طالب)، وربيع. ي. ر (12 عاما- طالب)، وإصابة قائد السيارة، وزوجته، وأطفاله الثلاثة بإصابات متفرقة وجروح قطعية وكسور.

وجرى نقلهم إلى مستشفي الغنايم بأسيوط ورفع آثار الحادث.. وفى الحادث الثانى بمركز أخميم، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة محمد. أ. ع (54 عاما- سائق) ويقيم بأسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده وأصطدم بدراجة هوائية قيادة الطفل يوسف. ن. ح «8 سنوات- تلميذ» ويقيم بدائرة المركز، وقد نتج عن الحادث مصرع الطفل المذكور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وأفاد قائد السيارة بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.