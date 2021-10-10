بعد ظهوره على كرسي متحرك.. زوجة خالد الصاوي تكشف تفاصيل أزمتة الصحية

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كشفت زوجة الفنان خالد الصاوي، الحالة الصحية لزوجها بعدما تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة تسببت في جلوسه على كرسي متحرك.

قالت زوجة خالد الصاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مساء الفل جميعاً، خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير اكشن».

وأضافت: «الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانا، محبتكم فوق الراس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب». واختممت حديثها: «شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب، واستنوا الجديد عشان الجديد شديد بإذن الله».

كان خالد الصاوي، كشف عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بنشر صورة وهو على كرسي متحرك، وعلق عليها قائلاً: «أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم باذن الله». وتابع :«ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللى في الضعف».

