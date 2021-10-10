مقتل 16 في تحطم طائرة روسية

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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة تقل قفازًا بالمظلات تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في وسط روسيا ، الأحد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة ستة. كان على متن الطائرة 20 مظليًا واثنين من أفراد الطاقم عندما سقطت بالقرب من مدينة مينسيلينسك، على بعد 600 ميل شرق موسكو.

وقالت وزارة الصحة، إن ستة أشخاص انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض وما زالوا في حالة خطيرة.

وتم استدعاء أخصائيي الطوارئ إلى موقع تحطم الطائرة L-410 في جمهورية تتارستان. ولم يعرف بعد سبب الحادث، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المحلية قولها إن أحد المحركات قد يكون معطلا.

وأفادت وكالة أنباء تاس أن الطائرة L-410، وهي طائرة نقل قصيرة المدى ذات محركين تشيكيي الصنع، كانت مملوكة لنادي أيروكلوب في مدينة مينسيلينسك. وأوقفت منشأة تدريب رواد الفضاء التي تديرها الدولة علاقاتها مع نادي الطيران في انتظار التحقيق، وفقًا لمصدر استشهد به تاس.