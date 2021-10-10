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توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي

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توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي
رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، توقيع عقد "مشروع كود الطرق السعودي" أحد مشاريع مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ضمن برامج رؤية 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي من الجهات المشاركة في إعداد وتطوير الكود.

ويهدف المشروع إلى أن يكون مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، من خلال إعداد وتطوير كود طرق سعودي يقوم بإعداده المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتكليف وبدعم مستمر ومتواصل من الوزارة.

كما يسعى إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان، والجودة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة من خلال العديد من المجالات أهمها: التخطيط، التصميم، التنفيذ، وصيانة الطرق واضعين سلامة مستخدم الطريق كأحد أولى وأهم المرتكزات في هذا المشروع، حيث يعد باستخدام أحدث الأدلة الفنية والمواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور، إضافةً إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق والحوكمة لتفعيل الكود واشتراطاته على جميع شبكات الطرق التابعة للجهات الشريكة، لمدة تستمر إلى 18 شهراً.

ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيداً للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق.


الوطن السعودية

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