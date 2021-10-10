جامعة نورة تنظم رحلات لطالباتها في مسار الفلك والفضاء

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نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال الفترة من ٤-١٠ أكتوبر وبالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، متمثلة بمعهد بحوث الفضاء والطيران، رحلات ملهمة لمسار الفلك والفضاء، تستهدف ذوات المواهب الإبداعيّة والابتكارية والمهتمات في المجال من طالبات ومنسوبات جامعة الأميرة بنت عبد الرحمن.

وخصصت الجامعة فعاليات شهر أكتوبر تحت عنوان ”المرأة في الفضاء“ بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء لعام ٢٠٢١ م، بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بما يخدم المجتمع محليًا ودوليًا، وإنشاء منظومة بحثية مشتركة لقطاع الفضاء بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتمكين الكفاءات المبدعة في مجال الفضاء، وتحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وتضمنت الرحلات إرسال المشاركات إلى معهد بحوث الفضاء والطيران لتنمية المعارف في مجال الفضاء، وتسليط الضوء على أهمية الأقمار الاصطناعية في الحياة اليومية وأثرها على معايشنا، وتقديم مجموعة من الورش واللقاءات والزيارات منها: ورشة المدارات، وورشة معالجة الصور، ورشة بصريات، بالإضافة إلى زيارة المحطة الأرضية، ومركز الاستشعار عن بُعد.

تأتي هذه الرحلات ضمن أحد البرامج المستحدثة لتحقيق رؤية جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تطوير قدرات الطالبات وإعدادهن للمستقبل وفقًا للاحتياجات المتجددة والمتسارعة والمتمثل في برنامج دعم المتفوقات والمبدعات” عضوية الابتكار“، كما يأتي ذلك سعيًا من الجامعة إلى تفعيل دورها في تنمية القدرات البشرية ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.