"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

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تلقت خطاب شكر من "الفيصل".. وأكثر من 269 ألف مستفيد

كشف تقرير صدر عن جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة أن الفئات التي استفادت من برامج السقيا للشهر الميلادي الماضي تنوعت ما بين مراكز اللقاح والمساجد ومغاسل الأموات والمقابر والعمالة والأربطة والأيتام والأسر المحتاجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من تلك الجهات (269,840) مستفيداً، كما بلغ عدد الثلاجات الرأسية التي وزعتها الجمعية حتى اليوم ( ١٨) ثلاجة رأسية. بالإضافة إلى تلقي الجمعية خطاب شكر وثناء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعد اطلاعه على تقريرها السنوي لعامها الأول.

وبحسب التقرير شاركت الجمعية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي ٩١ مع مركز حي المحمدية النموذجي وفي أرض الياسمين مول، وصدر هذا التقرير ليؤكد مواصلة الجمعية دورها الرائد في تلبية حاجة تلك الفئات من الماء بما يتوافق مع رؤيتها وأهدافها الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل تحديد أكثر الفئات احتياجاً لمشاريعها الخيرية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية المجتمع بالترشيد في استهلاك المياه وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق عمل الجمعية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشهدها جائحة "كورونا" وتوفير الماء في عبوات مبردة وجاهزة من خلال سيارات متخصصة للوصول إلى الأكثر حاجة في الأماكن المختلفة.

ونوه "ابن درهم" بتبرع أهل الخير والمحسنين لوقف السقيا بالعاصمة المقدسة، حيث بلغت إيراداته حسب متجر الجمعية حتى اليوم (2,919,488) ريالاً في حين أن المبلغ المستهدف للوقف عشرة ملايين ريال يصرف ريعها على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وفي سياق جهود الجمعية التطوعية، كشف التقرير أن الجمعية قدمت عبر منصة العمل التطوعي حتى نهاية الشهر الماضي (٢٥٨) فرصة تطوعية، وشارك في تنفيذها (٥٢٩) متطوعاً ومتطوعة بما يعادل (١١٠٦٤) ساعة تطوعية، فيما وصل عدد المتطوعين في مبادرة "تطوع الأسرة" إلى 414 متطوعاً، حيث تسعى الجمعية إلى تعزيز قيم العمل التطوعي والإنساني والخيري، والمشاركة الاجتماعية، كما تعد هذه الجهود التطوعية إحدى إستراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

كما شهدت الجمعية توقيع مذكرة عمل مشترك مع جمعية الفرقان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وبدأت في استقبال مساهمة إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي الأهلي السعودي بتوفير عبوات الماء لعدد (100 ألف من مستفيدي الجمعية)، حيث يعزز هذا التعاون جهود الجمعية وتكاملها والتنسيق مع الشركاء لتقديم خدماتهم واستقبال مبادراتهم بما يحقق أهدافها وفق مستهدفات الرؤية التي تحقق الرفع من مستوى العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية ودعم إسهاماته في خدمة المجتمع.

يذكر أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ ( 15 ) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، وذلك من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa أو عبر حساباتها المعلنة في التواصل الاجتماعي ومن خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 - -0506669734 0506669732)