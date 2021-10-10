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شرطة دبي تضبط نصف طن من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

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شرطة دبي تضبط نصف طن من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار شرطة دبي تضبط نصف طن من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

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أعلنت حكومة دبي أن شرطة الإمارة ضبطت 500 كيلوغرام من مخدر الكوكايين تُقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

وأضافت في بيان أن "تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من جنسية شرق أوسطية متواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج".

وتابعت: "فور تلقي الشرطة المعلومة عن العصابة، شكلوا فريق عمل متخصصا لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقا بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع".

وبتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات، وأقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفق بيان الحكومة.

المصرى اليوم

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