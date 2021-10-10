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شالنبرج يؤدي غدا الاثنين اليمين الدستورية مستشارا للنمسا

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شالنبرج يؤدي غدا الاثنين اليمين الدستورية مستشارا للنمسا شالنبرج يؤدي غدا الاثنين اليمين الدستورية مستشارا للنمسا

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ذكرت محطة الإذاعة النمساوية «Ö3»، أن ألكسندر شالنبرج سيؤدي اليمين الدستورية لمنصب المستشار الجديد للنمسا أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلن غدا الاثنين.

وقالت المحطة: «سيعين ألكسندر شالنبرغ مستشارا اتحاديا جديدا للبلاد غدا الاثنين عند الظهر».

وأعلن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، السبت، استقالته من المنصب وسط تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده، ورشح كورتس وزير الخارجية الحالي شالنبرغ خلفا له.

وأكد مكتب المدعي العام النمساوي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد، الأربعاء الماضي، أنه يحقق مع كورتس و9 من مساعديه في قضية فساد ورشوة.

ودعت المعارضة إلى استقالة كورتس، فيما طالب «حزب الخضر»، الحزب الوطني الشعبي الحاكم باقتراح مرشح جديد يستحق هذا الدور.

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