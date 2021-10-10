«زي النهاردة».. افتتاح دار الأوبرا الجديدة بالجزيرة 10 أكتوبر 1988

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ارتبطت قصة إنشاء الأوبرا القديمة (الخديوية ) بافتتاح قناة السويس فى عهد الخديو إسماعيل الذى أراد أن تكون دار الأوبرا الخديوية تحفة معمارية لاتقل عن مثيلاتها فى العالم، فكلف المهندسين الإيطاليين أفوسكانى وروسى بوضع تصميم لها لتكون تحفة فنية، واستعان بعدد من الرسامين والمثالين والمصورين لتزيين الأوبرا وتجميلها، ولكى يؤكد على ثراء الفن المصرى القديم وتزاوجه مع بهاء احتفالية افتتاح قناة السويس ورونق دار الأوبرا طلب إسماعيل من مارييت باشا خبير التراث الفرعونى ومؤسس المتحف المصرى، طلب منه أن يستلهم قصة أوبرالية من التاريخ الفرعونى على أن يصوغها شعرا الشاعر الإيطالى جيالا نزوق، وعهد الخديو إلى الموسيقار الإيطالى فيردى بوضع موسيقاها الرفيعة، فكانت أوبرا «عايدة»، ومع افتتاح الأوبرا الخديوية فى الأول من نوفمبر 1869 مع احتفالات قناة السويس لم يكن فيردى قد انتهى من وضع ألحان أوبرا عايدة، فتم افتتاح الأوبرا الخديوية بأوبرا ريجوليتو.

وفي فجرالثامن والعشرين من أكتوبر 1971 احترقت دار الأوبراالمصرية القديمة بأبهتها وعظمتها وكانت الأخشاب المستخدمة فى بنائها بالكامل من عوامل سرعة انتشار النيران، ولم يتبق من الأوبرا القديمة سوى تمثال الرخاء ونهضة الفنون وهما من عمل الفنان محمد حسن وبعد غياب الأوبرا المصرية لمدة 17 عاما، وفى أبريل 1983، وفيما كان الرئيس مبارك فى زيارة رسمية لليابان قررت خلالها الحكومة اليابانية إهداء مصرمركزاً ثقافياً تعليمياً بهدف توثيق العلاقات الودية بين البلدين وكلفت شركة نيكن سيكى الاستشارية بالتصميم والإشراف على التنفيد، وفى أغسطس من نفس العام قامت وكالة جايكا اليابانيةبعقد مباحثات مع مجموعة عمل مصرية كونها وزير الثقافة المصرى الراحل السيد عبد الحميد رضوان، وفى 31 مارس 1985، وضع الرئيس مبارك حجر الأساس، وتم البناء فى 31 مارس 1988، وأسندت عملية البناء لشركة كاجيما اليابانية، وقد استغرقت 3 سنوات إلى أن تم افتتاحها " زي النهارده"فى 10 أكتوبر 1988، وأقيم حفل افتتاح الأوبرا ولأنه يشترط ألا تمنح جايكا معونات لمشاريع ترفيهية، وإنما تنموية وصحية وتعليمية فقد حملت الأوبرا اسم المركز الثقافى والتعليمى، وقد حضر حفل الافتتاح الرئيس مبارك وقرينته ووزير الثقافة، فاروق حسنى ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين.

ولم يدع الشاعر مأمون الشناوى مؤلف نشيد الافتتاح (نشيد الجهاد) كما لم يدع نجيب محفوظ الذى حصل على نوبل بعد ذلك بأيام.