تعرف على نسبة الحضور اللازمة لدخول طالب الثانوية العامة الامتحان في قانون التعليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية العام الدراسى اليوم الاحد وانتظام الطلاب في العملية التعليمية، وجب التزامهم بنسبة حضور وغياب محددة.

وحدّد قانون التعليم رقم 16 لسنة 2019 والصادر عن مجلس النواب، قواعد الحضور وضرورة المواظبة عليها بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، واكد القانون على ان المرحلة الثانوية تعد الطالب للمرلحة الجامعية والمشاركة في الحاة العامة.

ونصت المادة 25 من القانون على انه «يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويمكن إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

واشترط القانون حضور الطالب لـ 85 % على الاقل من عدد ايام الدراسة لدخول الامتحان.