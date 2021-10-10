أخبار عاجلة

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" -
محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال -
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة -
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية -
تعيين 1440 شاباً بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية -
القوى العاملة: 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه -
الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة -
شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير» -
«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تركي آل الشيخ يعلن عن أكبر حفل لتكريم الفن والفنانين في الرياض «joy awards»

Print
تركي آل الشيخ يعلن عن أكبر حفل لتكريم الفن والفنانين في الرياض «joy awards» تركي آل الشيخ يعلن عن أكبر حفل لتكريم الفن والفنانين في الرياض «joy awards»

لاقتراحات اماكن الخروج

اعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، عن إقامة حفل لتكريم الفن والفنانين في العالم، خلال فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للإعلان عن اقامة حفل لتكريم نجوم العالم وذلك بناءً على تصويت الجمهور، معلقًا :« أضخم حفل في العالم العربي لتكريم الفن والفنانين .. Joy Awards.. أكثر من 200 نجم ينتظرون أصواتكم قريبًا».


وكان تركي أل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 اكتوبر 2021، وظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية

القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية

بالفيديو .."الفهيد": مهرجان الرمان بالشيحية محط جذب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

بالفيديو .."الفهيد": مهرجان الرمان بالشيحية محط جذب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا