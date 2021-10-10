تركي آل الشيخ يعلن عن أكبر حفل لتكريم الفن والفنانين في الرياض «joy awards»

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اعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن إقامة حفل لتكريم الفن والفنانين في العالم، خلال فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو للإعلان عن اقامة حفل لتكريم نجوم العالم وذلك بناءً على تصويت الجمهور، معلقًا :« أضخم حفل في العالم العربي لتكريم الفن والفنانين .. Joy Awards.. أكثر من 200 نجم ينتظرون أصواتكم قريبًا».



وكان تركي أل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 اكتوبر 2021، وظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.