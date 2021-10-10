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«التعليم» تتابع سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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«التعليم» تتابع سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية «التعليم» تتابع سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات بسبب ، مشيرًا إلى ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ حفاظًا على صحة أبناءنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح بصيلة أن العام الدراسي 2021-2022 سيشهد بدء الدراسة ب 27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وذلك ب10 محافظات مختلفة، كما ستشهد الوزارة تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل.

واختتم بصيلة مؤكدًا على تطعيم كافة العاملين بالمدارس ضد فيروس كورونا.

ويمكن متابعة سير العملية التعليمية داخل مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط التالي:

https://we.tl/t-tEpoySe9BY

المصرى اليوم

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