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أول تعليق من التعليم على واقعة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية

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أول تعليق من التعليم على واقعة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية أول تعليق من التعليم على واقعة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، وبعض مدارس محافظة الإسكندرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان، الأحد، حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزة وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى، مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور.

وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلاب عدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة للمعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

المصرى اليوم

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