إزاي تاكل كل حاجة وتخس؟.. خبيرة تغذية تجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة مرض ومسببة لـ44 مرض، ولهذا يجب على مريض السمنة أن يخشى غدر السمنة لأنها تضعف المناعة، وتجعل الشخص أرض خصبة للإصابة بالكثير من الأمراض.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة بنسب قليلة معتدلة، وخفض الوزن في نفس الوقت، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن في بدايته، لأن التخلص من الدهون في البداية أسهل، قبل تحولها إلى دهون ثلاثية صعبة الحرق.

وأشارت إلى أن عشب البيسليم يستمر لمدة 14 ساعة داخل المعدة، وهذا يقلل من تناول الطعام لفترة طويلة، مما ينعكس على خفض الوزن بشكل تدريجي.