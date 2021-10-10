لأول مرة.. جنيفر لوبيز تخفي قبلتها لـ«بن أفليك» عن المصورين

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موقف طريف وغريب تسببت فيه النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز خلال مشاركتها مع صديقها المخرج والممثل بن أفليك حضور العرض الخاص لفيلم «The Last Duel» أمس، والذي يشارك في بطولته«بن أفليك»، وكشفت «لوبيز»- 52 عامًا- عن دعمها لخطيبها السابق البالغ من العمر 49 عاما وحبيبها الحالي، حيث ظهرت وهي تقبله بينما أخفت قبلتها بحقيبة يدها أمام المصورين والكاميرات قبل أن تدخل في نوبة ضحك أمام الحضور..رغم انها معتادة على تقبيل«أفليك» أمام الكاميرات.

بن أفليك وجنيفر لوبيز

وشاركت «لوبيز» في حضور العرض الخاص الذي أقيم في مدينة نيويورك في مركز لينكولن مرتدية فستان بني مذهب أظهر جاذبيتها وجسدها الممشوق، وحملت حقيبة يد من اللون البني، مع حذاء ذي كعب عال من درجات الفستان نفسه.