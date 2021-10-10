أخبار عاجلة

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" -
محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول برياض الأطفال -
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة -
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية -
تعيين 1440 شاباً بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية -
القوى العاملة: 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه -
الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة -
شهيرة تنتقد تصريحات السقا حول السينما بعد 67 : «خانه التعبير» -
«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

وزير العدل يزور الثلاثاء المقبل

Print
وزير العدل يزور روسيا الثلاثاء المقبل وزير العدل يزور الثلاثاء المقبل
يبدأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية الاتحادية، يلتقي خلالها بنظيره وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشنكو، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، والاطلاع على التجارب العدلية الدولية.

وستشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل في روسيا، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطويره بين الجانبين.

ويلتقي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من كبار المسؤولين، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية

القوي العاملة: مكتب التمثيل العمالي يتلقي تقرير السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا

«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم