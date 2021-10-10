أمانة جدة تعزز الخدمات الرقمية لمنسوبيها لتحسين بيئة العمل

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في إطار سعي أمانة محافظة جدة لتحسين بيئة العمل داخليا واستكمال خطط التحول الرقمي داخل المنظومة أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري عددا من الخدمات الرقمية عبر بوابة الموظفين والتي تسهل التواصل وتقديم الخدمات لمنسوبيها بما يعكس الأثر الإيجابي على جودة الخدمة المقدمة.

وأوضحت مدير عام الموارد البشرية منار الصبحي أن الأمانة أطلقت عدد (12) خدمة رقمية إضافية شملت: نظام الورديات - تسجيل الدورات - تسجيل الدورات الداخلية - طلب بدل طبيعة عمل - تحديث بياناتي - خدمة بيانات اتصال أقرباء الموظفين - رصيد الإجازة الاعتيادية - خدمة الانتداب - خدمة تقديم بلاغ عن بصمة الحضور والانصراف - استبيان تجربة الموظفين - استبيان الرغبة بالنقل من الإدارة - شاركنا اجمل صورة.

وأضافت الصبحي أن الموارد البشرية في الأمانة أتاحت العديد من الخدمات الرقمية عبر بوابة الموظفين لتطوير وتحسين بيئة العمل لمنسوبيها بما يسهم في تنمية القدرات، لافتة إلى أن الخدمات تضمنت تعزيز التواصل الداخلي من خلال الرسائل التوعية المتنوعة والمتعلقة بالتطوير والتدريب والتحفيز على الإبداع في بيئة العمل و ما يتطلب إيصاله للموظف من القطاعات الداخلية المختلفة، فضلا عن الرسائل التفاعلية خلال المناسبات الموسمية والأيام الوطنية والعالمية.