«دفاع النواب» تبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل لوضع خطة عمل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وضع خطة عملها لدور الانعقاد الثاني الذي بدأ الاسبوع الماضي، وتشكيل هيئة مكتبها، وستعقد اللجنة اجتماعًا الأسبوع المقبل، لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد وفقا للاختصاصات التي حددتها لائحة المجلس.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى التي أجريت الأسبوع الماضي، أسفرت عن فوز النائب احمد العوضى برئاسة اللجنة والنائبين أحمد يحيى وإبراهيم المصري بمنصب الوكيلين، ومحمد راضى بأمانه السر. وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي كالتالي:

1- شؤون الأمن القومي.

2- أمن الدولة الخارجي.

3-شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

4-شؤون القوات المسلحة.

5-الدفاع المدنى والدفاع الشعبي.

6-الطوارئ.

7-مكافحة الإرهاب.

8-التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.

9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.