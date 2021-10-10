حلا الترك تستعد لطرح «مجنونة».. وطيف عادل: ستكون مفاجأة

وأوضح طيف عادل أنه يتعاون مع المطرب العراقي محمود الغياث في أربعة أغاني دفعة واحدة وهم «مستحيل، اندعيت، تخيل، أحبك»، مشدداً على أن كل أغنية مختلفة عن الأخري، وسيتم طرحهم عبر منصة «الرماس»، كما كشف عن تقديمه لأغنيات وطنية لدولتي الإمارات والعراق مع مواطنه مصطفي العبدالله والملحن على جاسم، إذ ستمزج كلمات هذه الأغنيات بين اللهجتين الإماراتية والعراقية.

وأكد طيف عادل على وجود أغنية تجمعه بالمطربة العراقية رحمة رياض بعنوان «بعدك أحس»، من ألحان محمود الغياث، وتحمل المقام الحجازي، كما أشار إلى تعاونه مع المطرب نور الزين في ألبومه الجديد وعدد من الأغاني المنفردة.

ونوه الملحن والموزع العراقي إلى تجهيزه لأغنيتين مع المغنية العراقية دموع تحسين والمطرب مصطفي الربيع وهما «حبك» و«وينكو» على الترتيب، إذ أن الأغنية الأولي من كلمات محمد الجبوري، وألحان الهميم، فيما كتب الثانية الشاعر قصي عيسي، وهي أغنية رومانسية تحمل الإيقاع المصري.