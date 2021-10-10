حلا الترك تستعد لطرح «مجنونة».. وطيف عادل: ستكون مفاجأة

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كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، من المقرر طرحها عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال طيف عادل ـ بحسب بيان رسمي ـ إن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وتحمل الطابع الغربي السريع، وستكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله، مضيفاً أنه يجهز أيضاً لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم تحت عنوان «محتاجك»، من كلمات قصي عيسي، وألحان مصطفي الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، وفقاً لكلامه.
وتابع: أضع اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير على أغنية جديدة بعنوان «تريد أموت»، من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، إذ أنها تحمل طابع الإيقاع العراقي، وسوف نطرحها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح طيف عادل أنه يتعاون مع المطرب العراقي محمود الغياث في أربعة أغاني دفعة واحدة وهم «مستحيل، اندعيت، تخيل، أحبك»، مشدداً على أن كل أغنية مختلفة عن الأخري، وسيتم طرحهم عبر منصة «الرماس»، كما كشف عن تقديمه لأغنيات وطنية لدولتي الإمارات والعراق مع مواطنه مصطفي العبدالله والملحن على جاسم، إذ ستمزج كلمات هذه الأغنيات بين اللهجتين الإماراتية والعراقية.
وأكد طيف عادل على وجود أغنية تجمعه بالمطربة العراقية رحمة رياض بعنوان «بعدك أحس»، من ألحان محمود الغياث، وتحمل المقام الحجازي، كما أشار إلى تعاونه مع المطرب نور الزين في ألبومه الجديد وعدد من الأغاني المنفردة.
ونوه الملحن والموزع العراقي إلى تجهيزه لأغنيتين مع المغنية العراقية دموع تحسين والمطرب مصطفي الربيع وهما «حبك» و«وينكو» على الترتيب، إذ أن الأغنية الأولي من كلمات محمد الجبوري، وألحان الهميم، فيما كتب الثانية الشاعر قصي عيسي، وهي أغنية رومانسية تحمل الإيقاع المصري.