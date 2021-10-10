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مشاهدة مباراة فرنسا الآن بث مباشر ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (لحظة بلحظة)

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مشاهدة مباراة فرنسا الآن بث مباشر ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (لحظة بلحظة) مشاهدة مباراة فرنسا الآن بث مباشر ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (لحظة بلحظة)

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موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية
تبدأ مباراة إسبانيا وفرنسا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع بتوقيت

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا 10 أكتوبر 2021
تذاع المباراة المنتظرة عبر قناة beIN sports 1 HD premium وbeIN sports 4k HDR.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا
حراسة المرمى: أوناي سيمون.

سيزار أزبلكوتيا، باو توريس، إيمريك لابورت، ماركوس ألونسو.
كوكي، بوسكيتس، جافي.

سارابيا، فيران توريس، أويارزابال.

تشكيل فرنسا ضد إسبانيا
حراسة المرمى: هوجو لوريس.

كوندي فاران لوكاس هيرنانديز بافارد.

تشواميني بوجبا ثيو هيرنانديز.

جريزمان مبابي بنزيمه.

بث مباشر فرنسا اليوم بث مباشر اسبانيا اليوم مشاهدة مباراة فرنسا

بث مباشر فرنسا اليوم بث مباشر اسبانيا اليوم مشاهدة مباراة فرنسا

وتنتظر الجماهير في العالم مباراة عظيمة بين كبيري قارة أوروبا في نهائي الدوري الأوروبي بتعليق رؤوف خليف العربي المميز على قناة بين سبورت القطرية

المصرى اليوم

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