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«بوتاس» يفوز بسباق جائزة تركيا الكبري

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«بوتاس» يفوز بسباق جائزة تركيا الكبري «بوتاس» يفوز بسباق جائزة تركيا الكبري

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نجح فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في إنهاء انتظارا دام أكثر من عام، ليحقق فوزه الأول بعد التألق في سباق جائزة تركيا الكبرى، ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد.

واكتفى لويس هاميلتون، زميل بوتاس، باحتلال المركز الخامس، ليفقد صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لصالح ماكس فرستابن، سائق رد بول.

واحتل فرستابن (24 عاما) المركز الثاني، حيث تأخر بفارق 14.584 ثانية عن السائق الفنلندي، في أجواء ماطرة على حلبة إسطنبول بارك، ليحول تأخره بفارق نقطتين عن هاميلتون إلى التصدر بفارق ست نقاط، قبل آخر ستة سباقات في الموسم.

واحتل سيرجيو بيريز، سائق رد بول، المركز الثالث، فيما جاء شارل لوكلير سائق فيراري رابعا، ومتقدما على هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي انطلق من المركز 11 بسبب عقوبة على تغيير محرك سيارته.

وقال بوتاس الذي انطلق من الصدارة، ولم يتعرض لأي منافسة جدية «لقد مر وقت طويل، لكن تنتابني مشاعر جيدة.. أعتقد من جانبي، أنه من المحتمل أن يكون أفضل سباق في مسيرتي».

وسيقام سباق جائزة أمريكا في تكساس، يوم 24 أكتوبر تشرين الأول.

المصرى اليوم

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