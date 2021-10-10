محافظ كفر الشيخ يهنئ بيج رامي : صاحب أخلاق عالية وسلوك قويم

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أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، عن سعادتهما بفوز بيج رامي للعام الثاني على التوالي بمستر أوليمبيا لعام2021، مقدما التهنئة لأسرة رامي وكل أبناء قرية السبايعة وأهالي بلطيم والمحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققه بيج رامي، والذي رفع علم واسم مصر عالياً.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، الأحد، أن بيج رامي مثالا يحتذى به ليس في الرياضة فقط ولكن في الأخلاق والتمسك بالتقاليد والعادات المصرية الأصيلة التي تربى عليها، مشيراً إلى أن أسرته هي السبب بعد الله سبحانه وتعالى في تشكيل شخصيته، وثقته بنفسه واصراره للوصول للعالمية، فتحية وتقدير لتلك الأسر المصرية المتميزة والتي أخرجت لنا بطلا ستظل مصر تفتخر به، ويتخذونه الشباب قدوة ومثلاُ.

وذكر نور الدين، أن كل المصريين يفتخرون بـ بيج رامي لما حققه من إنجاز تاريخي سيسجله التاريخ كأول مصري وعربي يصل للقمة، متمنيا له أن يحصل على مستر أولمبيا العام المقبل إن شاء الله، مشيراً إلى أنه في انتظار وصول بيج رامي لتكريمه، مؤكداً أنه وعد بالدفاع عن لقبه فأوفى بوعده، وحقق الله أحلامه.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه فخور كابن من أبناء المحافظة بـ بيج رامي الذي اثبت أن الشباب المصري يمكنهم تحقيق أحلامهم وهم مقيمون بها، فبيج رامي انطلق من مصر في العام الماضي ليحصل على البطولة ويكررها هذا العام، وما يراه الاخرون مستحيلاً أصبح أمراً سهلا لرامي السبيعي، وأنه اثبت أن بالإرادة والعزيمة والصبر سيحقق الشباب كل الآمال، مؤكداً أن تميز بيج رامي بالأخلاق العالية والسلوك القويم، جعله في مصاف العظماء،مشيراً أن المحافظة بتوجيهات محافظ كفر الشيخ تسعى للاستفادة من خبراته لينشأ جيلا جديداً، قادراً على مواجهته الصعاب.