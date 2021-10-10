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«الهجان» يتابع إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري في شبرا الخيمة (صور)

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«الهجان» يتابع إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري في شبرا الخيمة (صور) «الهجان» يتابع إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري في شبرا الخيمة (صور)

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة متابعة أعمال صيانة خطوط المياه بشارع أحمد عرابي، بعد تحويل مسار خط مياه شبرا الخيمة قطر 1200 مم و800 مم، حيث قامت شركة مياه القاهرة الكبرى، بالإشراف على تحويل مسار خط المياه لحل مشكلة انقطاع المياه بالمنطقة.

وبحسب بيان، الأحد، وجه المحافظ بمراجعة جميع الخطوط بطول الشارع، مؤكدًا أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.

كما وجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

ثم توجه المحافظ لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على شارع 15مايو وشارع 135 وطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة رفع القمامة ونظافه الشوارع، موجها بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.

المصرى اليوم

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