بريطانيا: أكثر من ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي خلال يومين

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صرحت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية أنقذت أو اعترضت ما مجموعه 1115 مهاجرا حاولوا عبور القنال الإنجليزي خلال يومين فقط.

ساهمت الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذي يعبرون القناة على متن قوارب صغيرة في زيادة التوترات بين المملكة المتحدة وفرنسا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية هذا العام، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت السلطات البريطانية، يوم السبت، إنها ضبطت 491 شخصا في 17 عملية إلى جانب و624 شخصا في 23 عملية يوم الجمعة، فيما منعت السلطات الفرنسية 414 مهاجرا من الوصول إلى المملكة المتحدة في نفس اليومين.

وقال دان أوماهوني، الذي يرأس فريق وزارة الداخلية الذي يسعى للحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، إن الحكومة "مصممة" على معالجة ما أسماه "الارتفاع غير المقبول في عمليات عبور القنوات الخطرة".

وقال أوماهوني: "من خلال العمل مع الشرطة والشركاء الدوليين، تم اعتقال ما يقرب من 300 شخص، وإجراء 65 إدانة تتعلق بجرائم القوارب الصغيرة، وقد حالت جهودنا المستهدفة دون أكثر من 13500 محاولة مهاجرة حتى الآن هذا العام".

وفقًا لإحصاءات وكالة الأنباء المحلية البريطانية "بي إيه"، فإن أكثر من 17 ألف مهاجر عبروا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة منذ بداية العام، أي أكثر من ضعفي الرقم لعام 2020 بأكمله.

خلال زيارة يوم السبت إلى لون بلاج في شمال فرنسا، دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى توقيع معاهدة للهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.