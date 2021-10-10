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مران .. كارتيرون يعقد جلسة مع محمود علاء

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مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع محمود علاء مران .. كارتيرون يعقد جلسة مع محمود علاء

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مطولة مع محمود علاء مدافع الفريق بعد انتهاء التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد.

ونقل كارتيرون لعلاء بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية دوره وحاجة الفريق لجهوده كونه أحد عناصر الخبرة في الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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