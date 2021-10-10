بحضور نائبًا عن وزير الدفاع ..انطلاق احتفالية الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انطلقت منذ قليل داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشهد برنامج الاحتفالية إقامة مباراة ودية «خماسي» بين لاعبي الأهلي القدامى في مقدمتهم الحارس أحمد فوزي وزكريا ناصف وخالد بيبو وعلاء ميهوب ووليد صلاح الدين على كأس شهداء نصر أكتوبر.