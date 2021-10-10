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نائب أمير حائل يرعى إطلاق هوية منتدى التطوع الثالث

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نائب أمير حائل يرعى إطلاق هوية منتدى التطوع الثالث نائب أمير حائل يرعى إطلاق هوية منتدى التطوع الثالث
بعنوان "التطوع وازدهار المجتمعات"

نائب أمير حائل يرعى إطلاق هوية منتدى التطوع الثالث

رعى نائب أمير منطقة حائل حفل مراسم توقيع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مع شركة "أسمنت حائل" في مقر الفرع، اليوم، إطلاق هوية منتدى التطوع الثالث بعنوان "التطوع وازدهار المجتمعات".

وينظم المنتدى بالتوافق مع اليوم العالمي للتطوع مطلع ديسمبر المقبل.

ويعتبر منتدى التطوع ضمن مبادرات أسمنت حائل الاستراتيجية بالمسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع إدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقافة التطوع من خلال ندوات وورش عمل ومعارض مصاحبة كإحدى أهم الفعاليات السنوية بحائل.

كان ذلك ضمن زيارة نائب أمير المنطقة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشملت توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية، وجولة على إدارات وأقسام فرع الوزارة.

والتقى عددًا من العاملين واطلع على جانب من الخدمات المقدمة للمستفيدين، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن أبرز إنجازات الفرع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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