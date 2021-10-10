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"بنيان".. تسليم 3 شقق للمستفيدين وعقد 3 دورات تدريبية

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زار وفد من أعضاء مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية، مكتب الجمعية بالمنطقة الشرقية لحضور افتتاح مركز بنيان للتنمية بالدمام، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ولتمكين الأسر المحتاجة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الزيارة الاجتماع بعضوات اللجنة، والاستماع لمنجزات اللجنة ومناقشة المستجدات في سير العمل.

وفي نهاية الزيارة توجه أعضاء المجلس بالشكر والثناء لعضوات لجنة مكتب الشرقية على ما حققنه من إنجازات كبيرة في مجالَي الإسكان والتنمية في مدة وجيزة.

ففي مجال الإسكان تم شراء 3 شقق سكنية وتسليمها للمستفيدين، وفي مجال التنمية قدمت الجمعية 3 دورات تدريبية ضمن برنامج بناء ونماء لحراس الأمن، استفاد منها 75 متدربًا.

وما كان لهذه الإنجازات أن ترى النور لولا فضل الله، ثم دعم أهل الخير وجهود العضوات القائمات على مكتب الشرقية، نسأل الله أن ينفع بجهودهن البلاد والعباد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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