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أغنية «الرقم الصعب» للفلسطيني أمير دندن تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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أغنية «الرقم الصعب» للفلسطيني أمير دندن تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب أغنية «الرقم الصعب» للفلسطيني أمير دندن تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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تخطى ڤيديو كليب أغنية «الرقم الصعب» للفنان الفلسطيني أمير دندن، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات«يوتيوب» وذلك عقب طرحها بأيام قليلة .

أغنية«الرقم الصعب» من كلمات الشاعر إيڤن ناسوه، ألحان وماستر سليم سلام، توزيع ريان، ميكس مصطفى أبورضا.

وتقول كلمات الاغنية
عندي استعداد اترك روحي وانتي لاء
بتهون الحياة لما بتصيري بلدء
بعدك عمري وسنيني هلاشياء ما بتعنيني
ولو مرا بتغمريني بتشوفي كيف عندي حق.
انتي الرقم الصعب بعمري يلي ما بيتعوض
الله لا يسمح يا روحي للبعد نتعرض
بعدك بيأذيني وجودك بيكفيني
وحبك عكلشي بحياتي صار مفوض

جدير بالذكر أن أمير دندن، أطلق مؤخراً أغنيته الوطنية “حيو الفلسطينية”، وهي من كلمات وألحان وائل الشرقاوي، وقد أطلقت تحت رعاية بنك فلسطين وبنك القدس واقتربت نسب مشاهداتها من المليون الثالث.

المصرى اليوم

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