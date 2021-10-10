مران الأهلي | متولي ووحيد يخوضان تدريبات تأهيلية

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محمود وحيد ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاضا تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع متولي لبرنامج تأهيلي بعد شكوى من آلام في أوتار الركبة، فيما قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي إن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.