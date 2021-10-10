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شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بدعاء «حبيبي يا رسول الله»

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شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بدعاء «حبيبي يا رسول الله» شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بدعاء «حبيبي يا رسول الله»

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انتهت المطربة شيماء الشايب من تسجيل وتصوير دعاء جديد تحت عنوان «حبيبي يا رسول الله»، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج ريتشارد الحاج، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يطرح 17 أكتوبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

«حبيبي يا رسول الله»، كلمات الشاعر سليمان نور، ألحان اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى. الكليب فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره في أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين.

«شيماء» طرحت مؤخرًا أغنية «مسا النور والهنا»، بتوزيع جديد، وهي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي.

المصرى اليوم

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