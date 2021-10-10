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قيمتها 100 ألف جنيه.. مؤسسة فاروق حسني تخصص جائزة الاستحقاق لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية

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قيمتها 100 ألف جنيه.. مؤسسة فاروق حسني تخصص جائزة الاستحقاق لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية قيمتها 100 ألف جنيه.. مؤسسة فاروق حسني تخصص جائزة الاستحقاق لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية

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اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة لمناقشة خطة عمل المؤسسة الفترة المقبلة، وقرر مجلس الأمناء تخصيص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب الأديب محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالتصويت على أسم من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني

بالإضافة إلى جوائز الفنون بفروعها الخمس( التصوير «الرسم»- النحت- العمارة -النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي).

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة المقبلة إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة.

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني

ويضم مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون كلا من الوزير الفنان فاروق حسني..الدكتور مصطفي الفقي..المهندس نجيب ساويرس..الدكتور زاهي حواس..الكاتب محمد سلماوي..الدكتورة مؤمنة كامل..الدكتورة علية عبدالهادي..الإعلامية چاسمين زكي..الدكتور حسام لطفي..الدكتور خالد سرور ممثل وزارة الثقافة..المهندس عبدالسلام شعير..إيناس لوقا..الكاتب وائل السمري..الفنان إيهاب اللبان.. أحمد الضبع..تامر عوف.

يذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتحت باب الإشتراك في الأول من سبتمبر لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٢ في مسابقات ( التصوير «الرسم»- النحت- العمارة- النقد الفني التشكيلي-التصوير الفوتوغرافي) وذلك على الموقع الرسمي للمؤسسة.

المصرى اليوم

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