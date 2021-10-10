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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، وتقام تقسيمة فنية بين مجموعتين، وتشارك المجموعة الثالثة بالتبادل في مواجهة الفريق الفائز.

وتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ومعاونه جوزيه فيرناندو أداء اللاعبين في التقسيمة.

كما تولى أحمد عصمت مدرب الأحمال مهمة تنفيذ بعض التدريبات البدنية للمجموعة التي لا تخوض التقسيمة.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.