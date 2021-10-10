أخبار عاجلة

«خلص اللي عنده..وظالم اللاعبين».. نجم الأهلي السابق يطالب بإقالة موسيماني -
بالفيديو .."الفهيد": مهرجان الرمان بالشيحية محط جذب للمواطنين والمقيمين بالمملكة -
القوى العاملة في أسبوع.. تسليم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم وتعيين 2760 شابا في 6 محافظات -
مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار ولكننا واجهنا ظروفاً صعبة أمام بطل النيجر -
بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا -
الصحف العالمية تتغنى بتألق محمد صلاح .. «تحول إلى ميسي» -
استياء شديد في الأهلي من حكم مباراة بطل النيجر -
أرقام برينتفورد ضد تشيلسي: ميندي ينقذ البلوز ورقم قياسي في الديربيات اللندنية -
رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي 100% -
"الآسيوي": لاعب النصر "تاليسكا" رجل مباراة الوحدة الإماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هوكي ميدان راحة ٢٤ ساعة من التدريبات

Print
هوكي ميدان الزمالك راحة ٢٤ ساعة من التدريبات هوكي ميدان راحة ٢٤ ساعة من التدريبات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر محمد موسى المدير الفني لفريق الهوكي ميدان بنادي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة، بعد الانتهاء من المشاركة بالدورة الودية التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تحت إشراف الاتحاد المصري.

والتقى الفريق مع أندية الشرقية للدخان واتحاد الشرطة وسموحة بنفس البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق التدريبات غدا الإثنين على ملاعب مركز شباب الجزيرة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

ويقود الفريق محمد موسى مديرا فنيا وسيد عبدالوهاب مدربا عاما وإيهاب محمد مدربا عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا

بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا

مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز

ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز

سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري