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قرر محمد موسى المدير الفني لفريق الهوكي ميدان بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة، بعد الانتهاء من المشاركة بالدورة الودية التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تحت إشراف الاتحاد المصري.

والتقى الفريق مع أندية الشرقية للدخان واتحاد الشرطة وسموحة بنفس البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق التدريبات غدا الإثنين على ملاعب مركز شباب الجزيرة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

ويقود الفريق محمد موسى مديرا فنيا وسيد عبدالوهاب مدربا عاما وإيهاب محمد مدربا عاما.