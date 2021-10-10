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الخميس.. أول إجازة مطولة يتمتع بها الطلبة هذا الفصل

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الخميس.. أول إجازة مطولة يتمتع بها الطلبة هذا الفصل الخميس.. أول إجازة مطولة يتمتع بها الطلبة هذا الفصل
يدخل فيها إجازة نهاية الأسبوع وتشمل يومين بعدها

الخميس.. أول إجازة مطولة يتمتع بها الطلبة هذا الفصل

يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام الأسبوع القادم بأول إجازة مطولة في هذا الفصل تمتد لـ 4 أيام بداية من نهاية دراسة يوم الخميس المقبل وذلك. بعد اعتماد وزارة التعليم للتقويم الدراسي للعام الجديد 1443هـ، والذي يتخلله عدة إجازات قصيرة ومتفرقة.

وبموجب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الأول 1443هـ، تضم إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت)، حيث تبدأ بعدها الإجازة الرسمية لمدة يومين بدءاً من الأحد 11/ 03/ 1443هـ، ثم ينتظم الطلبة في المدارس حتى موعد الإجازة التالية (إجازة نهاية أسبوع طويلة) بتاريخ 29/ 03/ 1443هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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