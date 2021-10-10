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أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» من قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة بحضور الدكتور محمد هانيء جمال الدين محافظ بني سويف، وعمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى صبرى عبدالحميد منسق مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري «حياة كريمة».‏

وقالت الدكتورة نيفين القباج إن الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما ستركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات حيث من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وأكدت القباح ان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»هي الاكبر على مستوي العالم وبتكلفة تقرب من ٨٠٠مليار جنية لدينا مشكلات كثيرة ،منها الزيادة السكانية، التمويل في المشروعات وسوف يتم زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 الاف إلى 10الاف جنيه، مؤكدة ان هناك العديد من القضايا التي نعمل عليها في المحافظة منها الحضانات، وسوف يتم تطويرها من خلال وجود تغذية مدرسية وتطعيم وكشف طبي دوري، كما ان محافظة بني سويف لديها نسبة اقل في البطالة على مستوي الجمهورية ،ونجعل الدعم يصل إلى مستحقيه ،قائلة: «يجب أن يكون هناك ثقة معنا ودائما سوف أكون داعم وسند في أي وقت سواء كنت وزيرة ام لا، وسوف ان اكون في خدمة الجميع في أي وقت، والاستثمار في الاولاد هو الافضل، ونفتح الطريق امام محو الامية ونتمني ان يكون هناك زيادة في الوعي».

وشهدت الوزيرة عرض «اسطبل عنتر» الذي تقدمه قدمته احدى الجمعيات، وذلك في إطار حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، كما تفقدت تتفقد برامج ٢ كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، والحضانات،ولا للزواج المبكر.

واوضحت الوزيرة ان الحملة ستركز على «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

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