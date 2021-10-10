تحولت إلى مهنة سيئة السمعة.. إسطنبول تعكس الوجه القبيح لعالم التاكسي

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وجد سائقو التاكسي بأكبر مدينة بتركيا أنفسهم متورطين في صراع «محتدم» بين الساسة والنقابات ومالكي الرخصة الأثرياء داخل ما يسمي بـ«عالم احتكار التاكسي المظلم» بمدينة اسطنبول.

وألقت صحيفة «زي أوبزرفر» في تقرير لها اليوم الضوء على أزمة سائقي التاكسي في العاصمة التركية، قائلة إن عملك كسائق تاكسي في حاضرة شاسعة مثل اسطنبول تمتد بين قارتين وثلاثة ممرات مائية، ليس بالأمر الهين، مضيفة أنه وبخلاف المدن العالمية الأخرى، فإن السائقين لا يملكون سياراتهم، بل إن هناك 50 ألف سائق باسطنبول يقومون بتأجير 17395 قيد العمل وفقا لنظام الفترات الصباحية والمسائية .

وأضاف التقرير :«عندما كان رجب طيب أردوغان عمدة لمدينة اسطنول في التسعينيات، كانت المدينة تضم نحو 8 ملايين شخص، وتضاعف عدد السكان منذ ذلك الحين، غير أن عدد رخص السيارات لم يتغير».

ولفت إلى أن الطلب خلق نوعا من الاتحاد الاحتكاري بين أصحاب الرخص الأثرياء، قائلا إن ثمن الرخصة «متذبذب» ولكنه يصل حاليا إلى 2.6 مليون ليرا تركية .

وأضاف أنه نتيجة لذلك، صارت الصناعة ذات سمعة «سيئة»، فهناك كثير من مالكي التراخيص مجهولو الأسماء، بل يستخدمون سماسرة لتأجير سياراتهم من الباطن، في حين أن الاتحاد الذي يضمهم يميل نحو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه أردوغان، له نفوذ كبير داخل مركز «تنسيق النقل» المنقسم سياسيا ووزارة النقل الوطني .

وحاولت شركة أوبر دخول سوق اسطنبول في 2014، ولكنها منعت بفضل الضغوط التي مارسها ذلك الاتحاد، والتي وصفتهم بالإرهابيين، حيث أشار التقرير إلى أن المحققين أقاموا دعوى ضد المسؤول الرئيسي بأوبر تركيا استنادا إلى ما أسموه بـ«منافسة غير نزيهة» مطالبة بتوقيع أحكام بالحبس تصل إلى عامين .

ونبه إلى أن المشاجرات بين سائقي التاكسي الأصفر ومن أسمتهم بالسائقين «القراصنة» ظلت شائعة ،وبعضها ينطوي على استعمال السكاكين والمسدسات، وتتحول إلى مشاجرات قاتلة .

وقال التقرير إذا حالف الزبائن الحظ الكافي للعثور على تاكسي، فغالبا ما يكون «صفقة عنيفة» بالنسبة لهم أيضا، مشيرا إلى أن التحرش الجنسي والعنصرية والمبالغة في تقدير الأجرة والوقاحة والقيادة غير الآمنة، من بين المشكلات الملحة .

ونبه التقريرإلى أنه بعد تلقي عددا قياسيا من الشكاوي يضم 43 ألف شكوى حتى الآن من سلوك السائقين، عجلت بلدية اسطنبول الجهود الرامية إلى إصلاح عمليات تشغيل التاكسي بالمدينة، ومن ثم تم رسم خطوط المعركة، وقد تتخذ الأمور منحى سيئا .

وقال رئيس إدارة النقل ببلدية اسطنبول، أوتكو سيهان، :«نريد أننهي خصخصة صناعة التاكسي، وأن نديره من خلال البلدية، بالطريقة ذاتها التي تعمل في برلين ونيويورك ودبي، نحن نريد هذا النظام فقط في تركيا».