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النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي: رئاسة وقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية

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النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي: رئاسة الحكومة وقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي: رئاسة وقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية

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انتقد حسين القطراني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي، اليوم الأحد، النهج المتبع من قبل رئيس عبدالحميد الدبيبة.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع طارئ وزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة، اعتبر القطراني أن «رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية».

وأضاف أن رئاسة الحكومة «لم ترتق للمسؤولية التاريخية ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات».

وتحدث القطراني عما وصفه بـ «حكومة العائلة»، قائلا إن بعض أفرادها وجهوا عبدالحميد الدبيبة «للاتجاه الخاطئ». وأوضح: «سوء إدارة رئيس الحكومة ربما نتيجة وجود بعض أفراد عائلته حوله وقلة خبرته الإدارية».

ولدى تطرقه إلى موضوع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، أعرب القطراني عن اعتقاده بأن «كافة المعطيات تشير إلى أن الانتخابات لن تجرى في موعدها».

وأضاف أن هناك «شخصيات تنادي بتفعيل الانفصال عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ورفضنا ذلك لأننا لا نريد أن نكون سببا في إفشال الاتفاق السياسي والرجوع إلى المربع الأول».

وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت أمس السبت أن القطراني دعا المسؤولين في المنطقة الشرقية للاجتماع في بنغازي اعتراضا على «قرارات الدبيبة المرسخة للمركزية، وإيقاف المقاصة، ومرتبات الجيش التابع للقيادة العامة شرق البلاد».

المصرى اليوم

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