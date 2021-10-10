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"الوطن" السورية: الرئيس بشار الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد

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"الوطن" السورية: الرئيس بشار الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد "الوطن" السورية: الرئيس بشار الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد

جي بي سي نيوز :- قالت صحيفة "الوطن" السورية مساء يوم الجمعة إن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا.

وأضافت الصحيفة أنه ومنعا لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وأكدت "الوطن" أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضا.

وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

جي بي سي نيوز

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