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مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين

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مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين

مدرب الأخضر يواجه الإعلام غدًا.. للحديث عن مواجهة منتخب الصين

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الدور الحاسم من تصفيات قطر 2022.

ويقام المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات في ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية " بجدة عند الساعة "6:30" مساءً.

وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي من المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يشار إلى أن الأخضر السعودي يحتلّ المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 9 نقاط، لكن يتخلف عن الأسترالي متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، مقابل 3 نقاط لكلٍّ من: عمان واليابان والصين، في حين بقي فيتنام خاليًا من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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