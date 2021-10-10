إيطاليا.. توقيف زعماء حزب يميني متطرف بعد احتجاجات على لقاحات كورونا

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قالت الشرطة الإيطالية اليوم الأحد إنها احتجزت 12 شخصا بينهم زعماء في حزب «فورزا نوفا» اليميني المتطرف، وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة على شهادات فيروس كورونا.

جاء تحرك الشرطة بعد اشتباكات في روما في اليوم السابق لبدء حملة حكومية لجعل الحصول على تصريح يثبت الحصول على اللقاح الواقي من كوفيد-19 إلزاميا لجميع العمال، حيث شارك الألوف في احتجاجات بالعاصمة الإيطالية أمس السبت للتعبير عن معارضتهم لذلك الإجراء.

وخلال الليل حاول عشرات المحتجين أيضا اقتحام وحدة الحوادث والطوارئ في مستشفى بوليكلينيكو أومبرتو الأول في روما حيث جرى احتجاز أحدهم للعلاج، مما أجبر العمال الصحيين على حجز أنفسهم في الداخل، حسبما قال فرانشيسكو بوجليس، رئيس قسم الطوارئ، للصحفيين اليوم الأحد.

واقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الصيف الحصول على تصريح، شهادة رقمية أو ورقية، يؤكد أن حامله تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح أو أن الاختبارات أثبتت عدم إصابته أو أنه تعافى في الآونة الأخيرة من كورونا، وذلك للمساعدة في منع انتشار العدوى وتشجيع الناس على تلقي اللقاحات الواقية من كورونا.

وكان التصريح مطلوبا في البداية لدخول الكثير من الأماكن الثقافية وأماكن الترفيه قبل اتساع نطاق الأماكن اللازمة لدخولها تدريجيا. وقررت الحكومة الشهر الماضي جعل التصاريح إلزامية لكل العاملين.

وجرى تطعيم أكثر من 80 في المئة من كل الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما بشكل كامل حتى يوم العاشر من أكتوبر.