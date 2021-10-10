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مشاهدة مباراة تونس بث مباشر الآن ضد موريتانيا في تصفيات قطر 2022

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مشاهدة مباراة تونس بث مباشر الآن ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 مشاهدة مباراة تونس بث مباشر الآن ضد موريتانيا في تصفيات قطر 2022

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منتخب تونس يخوض مباراة هامة خلال طريقه المونديالي أمام منتخب موريتانيا الأحد 10-10- 2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- ، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

ضم كورينتان مارتنيز، حارس نادي الجمارك ومنتخب الشباب، محمد المختار، لقائمة «المرابطون» تحضيرا لمواجهة تونس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ويدخل المختار القائمة عوضا عن الحارس الأساسي ناموري دياو، الذي تعرض لإصابة قوية في مواجهة تونس بالجولة الثالثة، وخرج على إثرها مطلع الشوط الثاني، وعوضه بوبكر جوب حارس إف سي نواذيبو.

تحدث على معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس، عن مواجهتي موريتانيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال معلول خلال تصريحاته الصحفية: «الأجواء داخل متميزة جدا وتمكننا من العمل في ظروف طيبة ونستعد لمواجهة الخميس القادم كأحسن ما يكون، وننتظر التحاق بقية اللاعبين للمعسكر.وزاد:»نتتطلع لمواصلة مسيرتنا الإيجابية بكسب الرهان أمام موريتانيا ومواصلة تصدر المجموعة، والأكيد أننا سنكون على أتم الاستعداد يوم المباراة، وكل منتخب لديه نقاط قوة وضعف، ومن جهتنا سنسعى إلى تدارك الأخطاء«.واستكمل:»رغم قصر مدة المعسكر فإننا سنكون على أتم الجاهزية لمواجهة موريتانيا التي ستكون حماسية للغاية بالنظر إلى قوة المنافس الذي نعرف عنه كل كبيرة وصغيرة«.

المصرى اليوم

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