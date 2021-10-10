أخبار عاجلة

بالفيديو .."الفهيد": مهرجان الرمان بالشيحية محط جذب للمواطنين والمقيمين بالمملكة -
القوى العاملة في أسبوع.. تسليم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم وتعيين 2760 شابا في 6 محافظات -
مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار ولكننا واجهنا ظروفاً صعبة أمام بطل النيجر -
بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا -
الصحف العالمية تتغنى بتألق محمد صلاح .. «تحول إلى ميسي» -
استياء شديد في الأهلي من حكم مباراة بطل النيجر -
أرقام برينتفورد ضد تشيلسي: ميندي ينقذ البلوز ورقم قياسي في الديربيات اللندنية -
رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي 100% -
"الآسيوي": لاعب النصر "تاليسكا" رجل مباراة الوحدة الإماراتي -
وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. كارتيرون يُخصص فقرات تدريبات فنية للاعبين

Print
مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص فقرات تدريبات فنية للاعبين مران .. كارتيرون يُخصص فقرات تدريبات فنية للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عدة فقرات تدريبية فنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية بسرعة التسديد من المساحات الضيقة، حيث قام كارتيرون بوضع بعض الأدوات التدريبية للمرور منها ثم التسديد.

وتابع كارتيرون تنفيذ اللاعبين للجمل الفنية، ثم عقد جلسة سريعة معهم لشرح بعض الملاحظات على أدائهم التدريبات.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا

بعثة الزمالك تلبي دعوة «مأدبة العشاء» من السفير المصري في كينيا

مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز

ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز

سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري