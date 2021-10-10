★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة فقرات تدريبية فنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية بسرعة التسديد من المساحات الضيقة، حيث قام كارتيرون بوضع بعض الأدوات التدريبية للمرور منها ثم التسديد.

وتابع كارتيرون تنفيذ اللاعبين للجمل الفنية، ثم عقد جلسة سريعة معهم لشرح بعض الملاحظات على أدائهم التدريبات.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.