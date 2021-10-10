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إيران: إدراج موضوع بيع النفط عبر المقايضة على جدول أعمالنا

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إيران: إدراج موضوع بيع النفط عبر المقايضة على جدول أعمالنا إيران: إدراج موضوع بيع النفط عبر المقايضة على جدول أعمالنا

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أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، إنه تم إدراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول أعمال بلاده.

وأكد جواد أوجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، تابعته وكالة فارس، اليوم الأحد، أن هناك أنباء سارة في الطريق بشأن تنويع عقود النفط ومكثفات الغاز والمقايضة.
وأفاد أوجي بأنه تم إدراج موضوع بيع النفط من خلال آلية المقايضة على جدول أعمال بلاده، على خلفية حاجة العالم للطاقة، من خلال الاستفادة من قدرات وخبرات الجهاز الدبلوماسي الإيراني، حيث من المفترض في هذا السياق استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.

وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن أي مستثمر ينوي الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط في بلاده، فإنه بإمكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة، لافتا إلى تقديم تقرير دقيق حول هذا الشأن إلى لجنة الصناعات البرلمانية، اليوم، خاص بمختلف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وكيفية الاستثمار فيها وتطوير صناعة النفط.

المصرى اليوم

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