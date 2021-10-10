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إسرائيل تتخذ خطوة استيطانية جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة

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إسرائيل تتخذ خطوة استيطانية جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيل تتخذ خطوة استيطانية جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة

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قررت الإسرائيلية، اليوم الأحد، اتخاذ خطوة جديدة بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري «مفزاك لايف»، مساء اليوم الأحد، عن زئيف ألكين، وزير الإسكان الإسرائيلي، أن حكومة بلاده قررت مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتل، ببناء نحو 7000 وحدة سكنية إضافية، بحلول العام 2026.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن إسرائيل قررت تسويق 4000 وحدة سكنية في المناطق الريفية في مجلس الجولان الإقليمي، بهدف مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان داخل التجمعات الريفية إلى 8400 أسرة، بدعوى تعزيز وتطوير التجمعات القائمة في الجولان المحتل.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحدد الميزانية الإجمالية بهذا الهدف، في نهاية إجراء التنسيق بين الوزارات الحكومية المعنية بمضاعفة السكان في الجولان المحتل.

وأكد ألكين أن مرتفعات الجولان تعد منطقة استراتيجية ومهمة جدا لإسرائيل، وأن الشروع في مضاعفة عدد السكان سيعزز بدوره مرتفعات الجولان، إضافة إلى تطوير وبناء البنية التحتية اللازمة لتطوير وبناء المستوطنات.

المصرى اليوم

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